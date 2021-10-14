AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Türksat'ın yerel TV kanallarına indirimi can suyu olacaktır' - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Türksat'ın yerel TV kanallarına indirimi can suyu olacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat'ın yerel TV kanallarına uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin, "Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan uplink hizmet bedeli pahalılığı probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat'ın yerel TV kanallarına uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin, "Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan uplink hizmet bedeli pahalılığı probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır" dedi.

Türksat A.Ş., yerel televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde kasım ayı itibarıyla yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tanıtım ve medya başkanlığı görevinin ardından bazı illere yaptığı ziyaretlerde yerel televizyon kanalları temsilcilerinden bununla ilgili şikayet ve talep aldıklarını belirtti. Şikayet ve talepleri ilgili kurumlara ilettikten sonra sorunun çözümü konusunda bir sonuca vardıklarının altını çizen Dağ, "Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan 'uplink hizmet bedeli pahalılığı' probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır. Bu kararın alınması sürecinde yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere kapılarını açan, taleplere ilgi göstererek çözüm için destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat A.Ş., RTÜK ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağ'ı makamında ziyaret eden Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, sevindirici olan bu kararın Anadolu medyasına önemli katkı sunacağına vurgu yaptı. - ANKARA

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