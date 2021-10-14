AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz' - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz"

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz" Mardin'de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, 'Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz' dedi.

MARDİN (İHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş : "Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz"

MARDİN - Mardin'de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, 'Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Mardin'e geldi. Kurtulmuş, bir otelde ve sivil toplum kuruluşları buluşması programını gerçekleştirdi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, vali yardımcıları, Artuklu ilçe Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Bizim derdimiz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, insanlıktır ve insanların yaradılışta eşitliğidir şeklinde vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyeceğiz ve bunu yaparken de bu ülke bu coğrafyada güçlü olacaktır. İki ayağımızda sağlam basacak. Bir ayağımız ekonomi bir ayağımız siyaset, bu bölgede her iki ayağı da yere sağlam basan, başkalarının projelerine itibar etmeyen halkını ortak hedeflere doğru yönlendirebilen bir büyük ülke olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Size yemin ederim ki, güçlü ve büyük Türkiye Suriye'nin Irak'ın Kafkasya'nın Balkanlar'ın ve hatta ta Yemen'e kadar bu coğrafyanın yani bereketli hilaldeki bütün insanların hayranı olan bir gelişmedir. Çünkü bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, Mardin'de bunu konuşmak daha büyük sorumluluk gerektiriyor. Buradaki bu kültürel ve medeniyet birikimi bize bir şey öğretiyor" dedi.

"Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz"

Hazreti Ali efendimizin Malik Bin Eşder'e tavsiyesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Malik'i Mısır'a vali atıyor. Gittiğin yerde insanlar iki sınıftır ya yaradılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Biz insanları böyle gördüğümüz için insanlar arasında hiçbir ayrımı hiçbir uzaklaştırmaya, ayrıştırmayı ve parçalamayı bizim insanlarımızın ve medeniyet değerlerimizin gereği olarak mümkün görmeyiz. Onun için inşallah Mardin'imizde bu süreçte çok daha ileriye gidecek, çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasını önce illerinden birisi olacaktır" diye konuştu.

Programda konuşan Vali Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Vatandaşlarımızla ve Muhtarlarımızla Buluşma Toplantılarının benzerlerini, ilimiz düzeyinde Valilik olarak bizler de gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda, insanımızın sorunlarını dinleme ve bu sorunlara çözüm bulma imkanı yakalıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz' - Haberler
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