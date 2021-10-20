AK Parti Gençlik Kolları'ndan ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı - Haberler
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AK Parti Gençlik Kolları'ndan ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Gençlik Kolları'ndan ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Kızılcahamam ve Güdül ilçelerinde yer alan ortaokullarda öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Kızılcahamam ve Güdül ilçelerinde yer alan ortaokullarda öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Kübra Köksal, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Kızılcahamam Gençlik Kolları ve Güdül Gençlik Kolları teşkilatlarının katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte; Güdül'de Hacı Mehmet Uçar Ortaokulu ve Kızılcahamam'da Çeltikçi Ortaokulu'ndaki öğrencileri ile bir araya geldi.Öğrencilerle keyifli vakit geçiren heyet, öğrencilere defter, kalem, çanta gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paket yardımında bulundular.

Öğrenciler ile eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "Geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimiz ile buluşmanın heyecanı içerisindeyiz birlikte bolca neşelendik, eğlendik. Öğrenci kardeşlerimizin bir tebessümlerine vesile olabildiysek ne mutlu bizlere" dedi. - ANKARA

AK Parti Gençlik Kolları'ndan ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı

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