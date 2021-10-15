AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan,

KONYA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Ortada devam eden bir mahkeme süreci olduğu halde yangından mal kaçırırcasına Türkiye'nin gençleri için en aktif vakıflarından biri olan Tügva'ya saldıranlar, bu ülkenin her bir döneminde karanlık yüzü olmaya devam edenlerdir." dedi.

İnan, bir otelde düzenlenen, Konya'da AK Parti Gençlik Kolları İç Anadolu Bölge Kampı'nın açılışında, istikrarı cumhuriyetin ikinci yüzyılına da taşıyabilmeyi istediklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili çıkan haberler e ilişkin İnan, "Yeni bir oyunun perdesi önümüzde, TÜGVA. Son haftalarda var güçlerince TÜGVA saldırmanın ve itibar suikastı yapmanın derdine düştüklerini AK Parti gençlik kolları olarak gözlemliyoruz. Ortada devam eden bir mahkeme süreci olduğu halde yangından mal kaçırırcasına Türkiye'nin gençleri için en aktif vakıflarından biri olan TÜGVA'ya saldıranlar, bu ülkenin her bir döneminde karanlık yüzü olmaya devam edenlerdir." diye konuştu.

"Kendilerini, 2021 yılındaki 'CHP gestapoları' diye tanımlıyorum"

CHP'nin belediyeciliğine ilişkin değerlendirmede bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Kendilerini, 2021 yılındaki 'CHP gestapoları' diye tanımlıyorum. Belediyecilikten zerre nasibi almamış. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak belediyeciliğin ne anlama geldiğini öğrenmeleri için Konya'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir ders almaya davet ediyorum. Sadece popülist eylemler peşinde koşan bu belediyecilik, mafya ve gestapo anlayışıyla da hep birlikte mücadele edeceğiz. Güya bunlara göre diktatörlük, otoriterlik var. 'TÜGVA, iktidara yakın vakıf' diyorlar. Daha iktidar bile değiller, belediyeyi yönetiyorlar, kendilerine zabıtayı kolluk kuvveti yapıp, TÜGVA temsilcilerimizi darbediyorlar. Hukuku, kanunu ve mahkeme kararını çiğniyorlar. Şehir eşkıyaları gibi mekanı basıp, 'burayı tahliye edeceksiniz' diyorlar."

"Değerli Kılıçdaroğlu, orası İş Bankası değil"

İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekip arkadaşlarıyla Merkez Bankasına gittiğini anımsatan, "Arkada Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini koymuşlar. Bunlar 3-4 senedir, 'Merkez Bankası özerktir' diye masallar uydurdular. İktidar olma hayali içerisindeyken bile işgale gidermiş gibi Merkez Bankasına gidiyorlar. Değerli Kılıçdaroğlu, orası İş Bankası değil, bu milletin ve gençlerin Merkez Bankası." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin kendi siyasi vizyonu ile rekabete giren ve referansı millet olan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan İnan, ana ilkelerini ise milletin bekası ve menfaatlerinin belirlediğini aktardı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, merkez ilçe belediye başkanları ve partili gençler katıldı.