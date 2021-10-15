AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif (2)

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

Ak Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 19 maddelik ' Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi', Tbmm Başkanlığı'na sunuldu. Haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşülmesi planan teklif, komisyonun kabulünden sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

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