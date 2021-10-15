AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif (2) - Haberler
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AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif (2)

TEKLİF MECLİS'E SUNULDUAK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 19 maddelik 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

Ak Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 19 maddelik ' Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi', Tbmm Başkanlığı'na sunuldu. Haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşülmesi planan teklif, komisyonun kabulünden sonra Genel Kurul'da görüşülecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)
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Haber: AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif (2) - Haberler
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