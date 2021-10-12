Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı - Haberler
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Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı', Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında yapıldı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ' Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı', Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında yapıldı.

Meclis üyeleri olan köy muhtarları ve ilgili meclis üyelerinin katılımıyla olağan olarak toplanan toplantıda konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, 2021 yılı yatırım programının tamamlandığını, 2022 yılı yatırım planlaması ile ilçeye ayrılan ödenek miktarına göre planlanacağını belirtti. İlçenin kalkınması ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek için tüm birimlerce gece gündüz çalışılacağını belirten Dağ, bu çalışmalarda muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Konuşmadan sonra toplantının diğer gündem maddeleri olan 2022 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek 2021 yılı birlik altyapı işleri hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi, 2022 yılı yatırım programı bütçe kalemleri arası ödenek aktarımı ve birlik encümen üye seçimi yapılarak toplantı sonlandırdı. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı

Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı

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Haber: Ahlat'ta 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı' yapıldı - Haberler
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