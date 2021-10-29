Ağrı Belediyesi bünyesine 10 araç daha kattı

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şehir içi ulaşımda araç filosuna 12 metre uzunluğunda 10 adet büyük otobüs kattığını açıkladı.

Vatandaşlara konforlu, güvenli ve ucuz yolculuk için çalışmalarına devam eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, araç filosuna 10 adet 12 metre uzunluğunda otobüs kattığını açıkladı

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 2 yıldır öğrencilere yönelik uyguladığı 25 kuruşluk dolmuş ücreti yeni dönemde devam edileceği belirtildi. Öğrenci ulaşımının ülke genelinde en ucuz olmasının ardından diğer şehirlerde yaşayan öğrencilerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini tercih etmesinde büyük rol oynadı.

Tüm dünyada etkili olan pandeminin etkili olduğu dönemde sağlık çalışanlarına belediyenin tüm imkanlarını sunmasının yanı sıra dolmuş hatlarında da ücret alınmaması talimatı vererek sağlık çalışanlarına ulaşımı ücretsiz hale getirdi. Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hastabüsler ise kentin en ücra noktalarına giderek vatandaşları hastaneye 1 liraya götürüyor. - AĞRI