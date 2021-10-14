Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye de görüşmelerde bulunacak - Haberler
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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye de görüşmelerde bulunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye de görüşmelerde bulunacak

Afganistan'daki Taliban Hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban Hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Taliban Hükümeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dışişleri Bakanı Maulvi Amir Khan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gidiyor.Üst düzey bir IAEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak. İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek." - ANKARA

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Haber: Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye de görüşmelerde bulunacak - Haberler
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