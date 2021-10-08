Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi.

MARDİN (İHA) - Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni yapılacak olan adliye binası çalışmalarını yerinde inceleyerek mühendislerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin akabinde Bakan Gül, Mardin Adliyesini ziyaret ederek adliye çalışanlarının yeni adli yılını kutladı. - MARDİN

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Kubilay Aka Ece Üner Gökhan Çıra
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Binali Yıldırım Şans Oyunları Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:32:18. #1.13#