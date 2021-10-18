Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: 'Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir' - Haberler
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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