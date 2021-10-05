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ABD ve Çin arasında üst düzey temas

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ABD ve Çin arasında üst düzey temas

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi'nin bu hafta İsviçre'de yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi'nin bu hafta İsviçre'de yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

ABD ve Çin arasında günden güne artan gerilimin ortasında bu hafta üst düzey temas olacağı bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi'nin bu hafta İsviçre'nin Zürrih kentinde yüz yüze görüşeceği aktarıldı.

Beyaz Saray, ABD'nin Çin ile olan rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye devam ettiğini ifade ederken, Sullivan ve Yang arasındaki görüşmenin Başkan Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında 9 Eylül'de yapılan telefon görüşmesini izleyeceğini açıkladı.

Sullivan ile Yang, en son geçtiğimiz mart ayında Alaska'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ının da katıldığı görüşmede bir araya gelmişti.

Beyaz Saray, Sullivan'ın ayrıca Fransa'yı ve NATO ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmek üzere Belçika'yı da ziyaret edeceğini aktarırken, Sullivan'ın Yang ile görüşmesi hakkında Avrupalı müttefikleri ve ortakları bilgilendireceğini ifade etti.

(İHA)

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