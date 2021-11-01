ABD, Türkiye'ye F-16 verecek mi?

G20 Liderler Zirvesi dönüşünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı. Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "İş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, görüşmenin nasıl geçtiği ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine ilişkin tespitlerde bulundu.

ABD, TÜRKİYE'YE F-16 VERECEK Mİ?

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik. Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Bunun için de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Hemen Hazine ve Maliye Bakanlarımıza muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söyledik. Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. Tabi NATO ittifakı ve stratejik ortaklık bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte tabi bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet