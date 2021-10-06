ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Politika
ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

ABD halkının Başkan Joe Biden'a desteğinin temmuzdan bu yana azalması, Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri için Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışı da hareketlendirdi.

ABD halkının Başkan Joe Biden'a desteğinin temmuzdan bu yana azalması, Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri için Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışı da hareketlendirdi.

Biden'ın seçmenler tarafından kabul görme oranı, özellikle Afganistan'dan çekilme süreci ve Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle temmuz ayından bu yana yaklaşık 15 puan gerileyerek yüzde 43 seviyesine geldi.

Demokratların "kalesi" olarak görülen eyaletlerden Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri ise Biden'ın performansından etkilendi.

Emerson College'ın yaptığı ankete göre, valilik için Demokratların adayı Terry McAuliffe yüzde 49 oranında oy alırken, Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin yüzde 48 ile başa baş bir yarış götürüyor.

Ayrıca Emerson College'ın Virginialı seçmenler arasında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 45'i Biden'ı onayladığını, yüzde 48'i onaylamadığını kaydetti.

Beyaz Saray Virginia'daki durumdan endişeli

Öte yandan, ABD merkezli yayın kuruluşu "The Hill'in" haberine göre, Beyaz Saray Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçilerin kazanmasından endişeli.

Biden yönetimi, Virginia'daki sonucun 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ın performansını büyük oranda etkileyeceğini düşünüyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Kim Min-jae Seda Sayan Ferdi Kadıoğlu Ersun Yanal Vladimir Putin Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:41:16. #1.13#