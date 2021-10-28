ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: "Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin önümüzdeki ayın başlarında İran ile 7. tur müzakereler için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya dönmeye hazır olduğunu belirterek, "Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız ve 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına karşılıklı tam uyuma dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşmanın ve uygulamanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı basın açıklamasında, İran'ı nükleer müzakerelere geri dönmeye ve "iyi niyet" göstermeye çağırarak, ABD'nin anlaşmayı hızlı bir şekilde yeniden canlandırmanın mümkün olduğuna inandığını kaydetti. Sözcü Price, "Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız ve 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına karşılıklı tam uyuma dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşmanın ve uygulamanın mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin, "Haziran ayındaki 6. tur müzakerelerin sonunda bekleyen az sayıdaki meseleyi kapatmaya" odaklanması gerektiğinin altını çizen Price, "Açıkça belirttiğimiz gibi, İran kışkırtıcı nükleer adımlar atmaya devam ettikçe, bu pencere sonsuza kadar açık kalmayacak, bu nedenle İran'ın hızlı ve iyi niyetle müzakere etmek için Viyana'ya gelmesini umuyoruz" dedi.

"Kasım ayı bitmeden Viyana müzakerelerine döneceğiz"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayı bitmeden önce Viyana'da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakeresine döneceklerini belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini değerlendiren Keni, müzakerelere ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Enrique Mora ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Kasım ayından önce nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık. Kesin tarihi önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görüşmelere ara verilmişti

Viyana'da, JCPOA olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet