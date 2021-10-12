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ABD Büyükelçiliğinden, Gaziantep'e gerçekleştirilen saldırıya kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Büyükelçiliğinden, Gaziantep'e gerçekleştirilen saldırıya kınama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

GAZİANTEP (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış'ta NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" denildi. - ANKARA

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