ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: "Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi" - Haberler
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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: "Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni sözcüsü Julie Eadeh, "Kudüs, Riyad, Beyrut, Shangay ve Hong Kong'da çalıştım. Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni sözcüsü Julie Eadeh, "Kudüs, Riyad, Beyrut, Shangay ve Hong Kong'da çalıştım. Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yeni Sözcü Eadeh ile ilgili yapılan röportajı paylaştı. 2002 yılında Dışişleri Bakanlığına katıldığını dile getiren Eadeh, "Çoğunlukla Ortadoğu ve Çin'de bulundum. Mesela Kudüs, Riyad, Beyru, Shangay ve Hong Kong'da çalıştım. Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Birçok kez İstanbul'u turist olarak gördüm ama ilk defa Ankara'ya geldim. Zengin tarihi, gelenekleri, kültürü ve tabii ki stratejik önemi nedeniyle Türkiye'de çalışmayı her zaman istedim" ifadelerini kullandı.

Washington'dayken Türkçe dersleri aldığını söyleyen Sözcü Eadeh, "Türkçe'yi film ve dizi izleyerek daha fazla öğrendim. Arapça ve Çince de öğrendim fakat Türkçe benim için bunlardan daha bir zor dildi benim için" diye konuştu.

Filistin kökenli bir Amerikalı olduğunun altını çizen Sözcü Eadeh, "Türkiye'ye ailem ile geldim. Eşim de diplomat ve Büyükelçilik'te çalışıyor. 2 tane çocuğumuz var ve Türk okuluna gidiyorlar. İnşallah Türkçeleri benimkinden daha iyi olacak. ABD'de çok Türk arkadaşım var ve hayatım boyunca Türk yemekleri yedim. Filistin ve Türk yemekleri birbirine benziyor. Mesela mantı ama isim farklı. Filistin'de biz shish barak diyoruz ya da künefe. Çocuklarım künefeyi en iyi benim yaptığımı söylüyor" dedi.

"Türkler'de aile, saygı ve değerler çok önemli" diyen Sözcü Eadeh, "Türkiye'de kendimi çok rahat hissediyorum. Vallahi muhteşem. Köklü bir tarih, zengin bir kültür ve samimi insanlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh: Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

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