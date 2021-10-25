ABD Büyükelçiliği'nden 'Viyana Sözleşmesi' açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nce "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklaması yapıldı.

ABD başta olmak üzere 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin 18 Ekim tarihli ortak açıklamasına yönelik Türkiye'nin sert tepkisi üzerine ABD'den yeni açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri