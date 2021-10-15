AB ile Çin, zirve toplantısı düzenlemek için anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB-Çin Zirvesi düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Michel ile Şi, bugün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Michel, "Aramızdaki farklılıklara rağmen AB-Çin ilişkilerinde diyalog hayati önem taşımaya devam etmektedir. AB-Çin Zirvesini düzenlemek ve diyaloğu güçlendirmek için mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Michel, Şi ile görüşmesinde Afganistan'daki durumu da ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası toplum, Taliban'a uluslararası yükümlülüklerine uyması ve kapsayıcı bir hükümetin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulunurken birliktelik sergilemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren AB yetkilileri ise Michel'in Çin'deki insan hakları durumunu gündeme getirdiğini, ayrıca Güney Çin Denizi meselesi ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının da görüşüldüğünü bildirdi.