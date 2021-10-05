6 parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısını Meclis'te yaptı

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) ' Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasının 3'üncü toplantısı TBMM'de gerçekleştirildi.

TBMM Halkla İlişkiler binasında gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda altı partinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmalarına ilişkin çalışmalarını anlattığı öğrenildi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021