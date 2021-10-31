31 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi kararları açıklandı mı? Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi kararlar alındı? Neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında 20 dakika sürmesi beklenen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. İki lider, Türkiye'nin savunma alanındaki adımları, ekonomik ilişkiler ve iklim değişikliği konusunu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde görüşme ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BIDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Görüşme G-20 Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirilen görüşme bitti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmadı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı.

31 EKİM ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞME KARARLARI AÇIKLANDI MI? GÖRÜŞME BİTTİ Mİ?

20 dakika olarak planlanan Erdoğan-Biden görüşmesi bir saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde görüşme ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ALIMLARI GÜNDEMDE

Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyanın merakla beklediği görüşmede kritik konu başlıkları ele alındı. İki liderin başta Türkiye'nin savunma ihtiyaçları olmak üzere NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırıldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENECEK

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için irade beyanında bulunulduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

ÖNCEKİ GÜN DUYURULDU

Erdoğan ve Biden önceki gün zirvenin karşılama töreninde kısa süreli sohbet gerçekleştirmişti. Ayakta bir süre sohbet eden Biden ve Erdoğan'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin olacağını iletti.

MASADA KRİTİK KONULAR VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'in görüşeceğinin duyurulmasının ardından hangi konuların gündemde olduğu da merak ediliyordu. Buna göre Erdoğan ve Biden'in masaya yatıracağı konular arasında F- 35'ler ve Türkiye'nin savunma araçları alımı vardı. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de görüşüldü.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmenin ne kadar süreceğine ilişkin de bilgiler paylaşıldı. İki liderin yaklaşık 20 dakika görüşmesi bekleniyor. İki lider, kritik görüşme öncesinde de gazetecilere poz verdi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

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