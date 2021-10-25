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"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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