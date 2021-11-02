2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2020 yılı kesin hesapları ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın bütçesi üzerinde sunuma başladı.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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