Bakan Özer: "(Eğitim bütçesi) 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır" - Haberler
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Bakan Özer: "(Eğitim bütçesi) 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır"

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (1)"Eğitim bizim için her zaman kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (1)

"Eğitim bizim için her zaman kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçemiz 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır"

Bakan Özer: (Eğitim bütçesi) 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır

Bakan Özer: (Eğitim bütçesi) 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır

Bakan Özer: (Eğitim bütçesi) 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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