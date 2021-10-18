2022 yılı bütçe maratonu 26 Ekim'de başlayacak

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri 26 Ekim'de başlayacak.

Bütçe takvimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim'de yapacağı bütçe sunumuyla başlayacak. Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nuda bütçe görüşmeleri 26 Ekim'de başlayacak ve bakanlıkların bütçe görüşmelerine geçilecek. Sırasıyla TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek. Yaklaşık 1 ay sürecek Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 bütçesi TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri