10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklaması tepki çekti

10 ülkenin büyükelçiliği, Osman Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin ortak açıklama yayımladı. Büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunduğu açıklama, tepkilere neden oldu.

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan ve Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda Büyükelçilikleri'nin imzası bulunan açıklamada, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" diye duruma tepki gösterdi.