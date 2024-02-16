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Politik Haberleri
Zitvatorok Antlaşması önemi! Zitvatorok Antlaşmasının şartları nedir? Zitvatorok Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı?
politik - Dün 23:21
Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi 2023: İstihdam Artışı Planlayan Şirket Oranı Yüzde 39'a Ulaştı
politik - Dün 12:47
İşitme Engelliler Kış Oyunları, Türkiye'ye Olimpiyat ev sahipliği yapma avantajı sağlıyor
politik - Dün 11:17
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 950 bin üniversiteli gence ev sahipliği yaptıklarını söyledi
politik - 10.02.2024
Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İşçi Sınıfını Engelleyen Politikalar, Cumhuriyet'in Altını Boşalttı
politik - 09.02.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
politik - 08.02.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ve Heyetini Kabul Etti
politik - 08.02.2024