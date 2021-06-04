Politik fenomen Feyza Öznur merak edilen soruya cevap verdi: Partilerden maddi destek alıyor mu?
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Politik fenomen Feyza Öznur merak edilen soruya cevap verdi: Partilerden maddi destek alıyor mu?

Politik fenomen Feyza Öznur merak edilen soruya cevap verdi: Partilerden maddi destek alıyor mu?
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Siyasi konuları ele aldığı videolarla Twitter'da fenomen olan Feyza Öznur, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Binlerce takipçisi bulunan Öznur, siyasi içeriklerini nasıl seçtiğini ve maddi olarak bir partiden destek alıp almadığını açıkladı.

Siyasi liderler ve gündemdeki konularla ilgili çektiği videolarla kısa sürede tanınan ve şimdilerde Twitter'da 107 binden fazla takipçisi bulunan politik fenomen Feyza Öznur, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Çektiği videoları gündemdeki önemli ve tekrar olmayan şeylerden esinlenerek çektiğini söyleyen fenomen, "İçeriklerde dengeyi nasıl sağlıyorsun?", "İlk çektiğin Fazıl Say videona nasıl tepkiler geldi?", "Maddi olarak bir parti tarafından destekleniyor musun?" ve "Hedeflerin arasında neler var?" gibi sorulara cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Politik fenomen Feyza Öznur merak edilen soruya cevap verdi: Partilerden maddi destek alıyor mu? - Haberler Magazin
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