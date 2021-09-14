Politico: Biden yönetimi Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek - Haberler
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Politico: Biden yönetimi Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Politico: Biden yönetimi Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır'a yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık şartlı askeri yardımların bazılarını insan hakları endişeleri nedeniyle geri çekeceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır'a yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık şartlı askeri yardımların bazılarını insan hakları endişeleri nedeniyle geri çekeceği öne sürüldü.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Biden yönetimi Mısır'a yapılan bazı askeri yardımları geri çekmeye hazırlanıyor.

Politico'ya konuşan konuya yakın kaynaklar, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki şartlı askeri yardımların 130 milyon dolarlık kısmının, Mısır'daki insan hakları ihlalleri iddialarından doğan endişe dolayısıyla geri çekileceğini kaydetti.

Askeri yardımların 170 milyon dolarlık kısmının Mısır'a verilmeye devam edileceğini kaydeden kaynaklar, 130 milyon dolarlık kısım için Mısır'dan belirli insan hakları standartlarının karşılanmasının isteneceğini belirtti.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Politico: Biden yönetimi Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek - Haberler
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