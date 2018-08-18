Polisten Yorulan Sürücülere Çay İkramı

Giresun'da, Kurban Bayramı için memleketlerine seyahat eden ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücülere polis ekipleri çay ikramında bulunuyor.

"Trafikte Mola Verin Hayata Gülümseyin" projesi kapsamında Keşap ilçe otogarında uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak broşürle bilgilendiriyor.

Ekipler, sürücüleri daha sonra ÇAYKUR'un standına yönlendirerek çay ikram ediyor.

Uygulamaya katılarak sürücüleri çay içmeye davet eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, mola veren vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıfakıoğulları, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından bayram tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla uygulamaya konulan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara da düdük dağıttı.

Vali Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın matem havasına bürünmemesi için herkesin trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Sürücülerin mutlaka hız kurallarına, trafik işaretlerine uyması ve emniyet kemerini takması gerektiğinin altını çizen Sarıfakıoğulları, bu konuda polis ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını aktardı.

Sarıfakıoğulları, özellikle uzun yoldan gelen sürücülerin dinlenmeleri için ara noktalar oluşturduklarına işaret ederek, "ÇAYKUR ile işbirliği halinde uzun yoldan seyreden sürücülerimizin dinlenmeleri için bir tır oluşturuldu. Sürücülerimiz çaylarını yudumlayıp burada nefes alıyor. Polis ekiplerimiz uygulama esnasında özellikle yorgun gördükleri sürücüleri inip dinlenmeleri konusunda ikaz ediyor, bu gerçekten çok önemli." dedi.

Giresun'un, İstanbul'dan Artvin'e kadar uzanan bir sahil yolu aksı üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, "Giresun son uğrak noktalardan biri. Sürücülerde yorgunluk gözlenebilmekte. Sürücülerimizin dinlenmesi açısından böyle bir yer temin ettik. Günün 24 saati çaylarını içip dinlenebilirler. Bu konuda ÇAYKUR'a da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.