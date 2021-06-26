POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de yanlış salona giden, motosikletli trafik polisi tarafından sınava gireceği salona yetiştirilmeye çalışılan kız öğrenci, kapılar kapandığı için içeriye alınmadı.

ÇANAKKALE'de yanlış salona giden, motosikletli trafik polisi tarafından sınava gireceği salona yetiştirilmeye çalışılan kız öğrenci, kapılar kapandığı için içeriye alınmadı. Kız öğrenci için seferber olan polis ise, 'Çok uğraştık ama olmadı. Özür dilerim, kızım hakkını helal etö dedi.

Kentte öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi Turizm Fakültesi'nde kapılar saat 10.00'u gösterdiğinde kapatıldı. Bir erkek öğrenci koşarak kapıya gelirken, dışarıda bekleyen veliler, 'Koş koş, daha 1 dakika var, biz şahidiz, kapıyı çalö diyerek moral verdi. Öğrenci kapıyı çaldı ve görevlinin açmasıyla son saniyede salona girdi.

TRAFİK POLİSİ SEFERBER OLDU AMA YETİŞEMEDİ

Sınava ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda girecek olan bir kız öğrenci, yanlışlıkla Sağlık Bilimleri Fakültesi binasına gitti. İddiasına göre, kendisini yukarı salona kadar alan görevliler, son anda yanlışlığı fark ederek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yönlendirdi. Kapıların kapanmasına dakikalar kaldığını gören trafik polisi, devreye girdi. Polis memuru, motosikletiyle kız öğrenciyi salona getirdi. Ancak saniyeler önce kapılar kapandığı için görevliler kız öğrenciyi içeriye almadı. Hem kız öğrenci hem de polis memuru büyük üzüntü yaşadı. Aynı şekilde kapı kapatıldığı için oğlunun sınava giremediğini ileri süren bir anne de gözyaşlarına hakim olamadı.

'KIZIM HAKKINI HELAL ET'

Polis memuru, 'Yetiştiremedik, ben üzüldüm vallahi. Yanlış binaya gitmiş, oradan aldım, buraya gelene kadar kapılar kapanmışö dedi. Polis memuru, kız öğrencinin yanına giderek, 'Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kusura bakma, özür dilerim valla. Ben senden daha çok üzüldüm. Kızım hakkını helal etö diyerek, teselli etmeye çalıştı. Olup biteni izleyen çevredeki vatandaşlar da polis memurunun çabasını takdir ederek, "Sen elinden gelini yaptın. Senden Allah razı olsun" dedi.

POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET
POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET
POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET
POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
POLİSTEN, YKS'YE YETİŞTİREMEDİĞİ ÖĞRENCİYE: ÖZÜR DİLERİM KIZIM, HAKKINI HELAL ET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:08:52. #1.14#

title