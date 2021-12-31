Polisten yeni yıl öncesi "çarpılmayın" uyarısı - Haberler
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Polisten yeni yıl öncesi "çarpılmayın" uyarısı

Polisten yeni yıl öncesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi çarşı pazara çıkarak yaşanabilecek hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi olayların önüne geçebilmek için uyarıda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi çarşı pazara çıkarak yaşanabilecek hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi olayların önüne geçebilmek için uyarıda bulundu.

Maskot polisler; 'Can' ve 'Canan', aileleriyle birlikte alışverişe gelen çocuklarla yakından ilgilenirken, ekipler de anne ve babalara başta hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere kapkaç konusunda uyarılarda bulundu. Park ettikleri araçlarında değerli eşya bırakılmaması tavsiyesinde de bulunan polis, kent sakinleriyle birlikte işyeri sahibi ve yetkililerine bilgilendirici broşürler de dağıtıp, onları özellikle 'sahte para' konusunda uyardı. Polis, etkinlikle birlikte hem vatandaşları bilgilendirdi; hem de onların yeni yılını kutladı. - ADANA

Polisten yeni yıl öncesi çarpılmayın uyarısı

Polisten yeni yıl öncesi çarpılmayın uyarısı

Polisten yeni yıl öncesi çarpılmayın uyarısı

Polisten yeni yıl öncesi çarpılmayın uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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