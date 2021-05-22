Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi

ADANA'da toplum destekli polisler, yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi dağıttı.

ADANA'da toplum destekli polisler, yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi dağıttı. Çiçeği burnunda anneler, polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, yeni doğum yapan dezavantajlı ailelere bebek bezi vermek için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda doğum yapan 150 kadını tespit etti. Ardından yeni doğan bebek bezlerini alan polisler, hastaneye gitti. Ekipler, çiçeği burnunda ailelere tek tek bebek bezleri dağıttı. Mutlu olduklarını dile getiren anneler, polislere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar