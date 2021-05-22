Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi

Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da toplum destekli polisler, yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi dağıttı.

ADANA'da toplum destekli polisler, yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi dağıttı. Çiçeği burnunda anneler, polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, yeni doğum yapan dezavantajlı ailelere bebek bezi vermek için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda doğum yapan 150 kadını tespit etti. Ardından yeni doğan bebek bezlerini alan polisler, hastaneye gitti. Ekipler, çiçeği burnunda ailelere tek tek bebek bezleri dağıttı. Mutlu olduklarını dile getiren anneler, polislere teşekkür etti.


Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Cahit Özkan Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Oktay Kaynarca Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:42:49. #1.14#

title