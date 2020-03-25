Polisten yaşlılara yardım eli
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Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa

Polisten yaşlılara yardım eli

Polisten yaşlılara yardım eli Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara'da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.

25.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:27
Polisten yaşlılara yardım eli

Polisten yaşlılara yardım eli

TEKİRDAĞ - Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara'da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.

Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Zor durumda kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için polis devreye giriyor. İlçede ikamet eden yaşlı kadın, banka ihtiyacı için 155'i arayıp yardım istedi.

Yaşlı kadının talebi üzerine harekete geçen polis ekipleri, evinden alıp bankaya götürdü. Bankadaki işlemlerini tamamlayan kadın, eczaneden de ilaç aldıktan sonra polis ekiplerince evine bırakıldı.

Yaşlı kadın, örnek davranışı için trafik polisine teşekkür etti.

Polisten yaşlılara yardım eli

Kaynak: İHA

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Polisten yaşlılara yardım eli

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