Polisten, Yaşlı Vatandaşlara Yardım

Mardin'de polis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşlara yardımcı oldu.

Merkez Artuklu ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus ekipleri, Vali Ozan Caddesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşlara yardımcı oldu.

Polis ekipleri yağışlar nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşlara yürüyerek eşlik etti.

Vatandaşlar ise kendilerine yardım polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA