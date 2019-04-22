Polisten Yaşlı Hastalara Ziyaret

Polis ekipleri Mardin Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlıları ziyaret etti.



Merkez Artuklu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mardin Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalarla görüştü.

Hastalara çiçek veren ekipler, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın geçmiş olsun dileklerini iletti



Hastalar da bu ziyareti gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA