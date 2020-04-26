Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza - Haber
Zonguldak, Gaziantep, Türkiye, Polis, Haber

Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza

Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza Gaziantep'te, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, dışarı çıkan 8 bin 878 kişiye polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ceza yazıldı.

26.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:52
Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza

Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, dışarı çıkan 8 bin 878 kişiye polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ceza yazıldı.

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden biri olan Gaziantep'te de polis ekipleri tarafından denetimler ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Kentte, kısıtlamanın 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarında uygulama yapan polis ekipleri, yasağa uymayıp dışarı çıkan toplam 8 bin 878 kişiye cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin cezai işlem uygularken sosyal mesafe kuralına uyması ise hem dikkat çekti hem de takdir topladı. Ekipler, kentin işlek noktalarından biri olan Balıklı Parkı civarında yasağı delen çok sayıda vatandaşı durdurarak sosyal mesafe kuralına göre sıraya dizerek beklemelerini istedi. Yaklaşık üçer metre arayla sıralanan vatandaşlara kimlik bilgilerini soran ekipler, daha sonra da şahısların her birine 3 bin 150 lira ceza yazdı. Polis ekipleri, yoğun diş ağrısı nedeniyle aracıyla acile gitmek isteyen bir vatandaşa ise ceza yazmayarak geçişine izin verdi.

Ekipler, kentin çeşitli noktalarındaki 97 iş yerine ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazdı.

Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı Haber
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haber
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı Haber
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor Haber
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi...
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Podolski Ergin Ataman Sergen Yalçın Fernando Muslera Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Bursa Denizli Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Polisten yasağa uymayanlara sosyal mesafeli ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 14:57:40. #1.14#
title