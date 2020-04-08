Polisten yardım isteyen 3780 kişiye ihtiyaçları ulaştırıldı Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan emniyet ekipleri, bankalardan maaşlarını alamayanlar ile ihtiyaç sahibi 3780 vatandaşa ulaştı.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan emniyet ekipleri, bankalardan maaşlarını alamayanlar ile ihtiyaç sahibi 3780 vatandaşa ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgınının önlenmesi ve kamu sağlığının tesis edilebilmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca kademeli olarak alınan kararlar ve verilen talimatlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin Valilik tarafından uygulandığı anımsatıldı.

Yaşanan süreçte ikametlerinde bulunmaları zorunlu olanlar tarafından 155 ihbar hattına bugüne kadar 978 yardım talebinde bulunulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel ihtiyaç malzemelerinin temini, banka, eczane gibi sosyal ihtiyaçları içeren taleplerin tamamı karşılanmıştır. Ayrıca 25 Mart ile 4 Nisan 2020 tarihleri arası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen 'Ekonomik İstikrar ve Kalkınma Paketi' çerçevesinde belirlenen ödemeler, devlet ve özel bankaların maaş ödemeleri dahil olmak üzere Yalova il ve ilçe merkezlerinde toplam 2802 kişiye yaşamış oldukları ikametlerine ulaşılarak maaşlarını ve tahsis edilen para yardımı ödemelerini almaları sağlanmıştır.

Emniyet teşkilatı salgınının önlenmesi amacı ile bu keyifli görevi tüm azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Yeter ki siz evinizde kalın, biz size geliriz."

Bireylerin açık ve kamusal alanlar ile pazar, market gibi toplu alanlarda zorunlu olmadıkça bulunmamalarının da istendiği açıklamada, bu yerlerde iken sosyal mesafe kuralı ile maske takma zorunluluğu öncelikli olmak üzere belirlenen tüm kurallara riayet edilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Vatandaşların kurallara uymaları için yüz yüze ve ekip araçlarından anons sistemi ile düzenli olarak uyarıldığı, ayrıca açık alanlara çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı bireylere yönelik gerekli denetimlerin de aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA