Polisten vatandaşlara sokak satıcısı gibi davranan dolandırıcılara karşı uyarı
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Polisten vatandaşlara sokak satıcısı gibi davranan dolandırıcılara karşı uyarı

20.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:48
Polisten vatandaşlara sokak satıcısı gibi davranan dolandırıcılara karşı uyarı

ADANA'da polis, son zamanlarda sokak satıcısı gibi davranan kişilerin vatandaşları dolandırması olaylarının artması üzerine evleri tek tek dolaşıp, uyarıda bulundu.

ADANA'da polis, son zamanlarda sokak satıcısı gibi davranan kişilerin vatandaşları dolandırması olaylarının artması üzerine evleri tek tek dolaşıp, uyarıda bulundu.

?İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcıların sokak satıcısı gibi vatandaşların evlerine gidip onları mağdur etmesi üzerine çalışma başlattı. Evleri tek tek gezen polis ekipleri, banka ve kimlik bilgilerinin başka kişilerle paylaşılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Özellikle tencere, tava gibi ev eşyası satıcılarının bu yöntemi kullandığını anlatan polis, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu söyledi.


Polisten vatandaşlara sokak satıcısı gibi davranan dolandırıcılara karşı uyarı
Polisten vatandaşlara sokak satıcısı gibi davranan dolandırıcılara karşı uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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