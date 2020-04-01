Polisten vatandaşlara "Sizi seviyoruz, evde kalın" anonsu Erzurum'da Korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti.

Erzurum'da Korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti. Polis ekipleri vatandaşları "Sizleri seviyoruz, evde kalın" anonsuyla uyardı.

Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle halka, çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok uzman tarafından uyarılarda bulunuldu. Erzurum'da ise Vali Okay Memiş başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısında kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde zaman zaman kalabalıklar yaşanması nedeniyle park yasağı getirileceği açıklandı. Alınan karar sonrası güvenlik güçleri tarafından kent merkezinde tedbirler artırıldı. Erzurumlu vatandaşlar ise havaların ısınmasıyla 'Evde Kal' uyarılarında rağmen kent merkezine akın etti. Cadde de yoğunluk oluşmasından dolayı polis arabalarından, "Değerli Erzurumlular lütfen kendinizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kalın. Tüm ihtiyaçlarınız için bizleri arayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz" anonsları yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA