Polisten vatandaşlara hırsızlık uyarısı

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:32

Suruç Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Sokak ve iş yerlerinde vatandaşları ziyaret eden ekipler, bohçacı ve dilenci görünümlü şahıslara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Ekipler, vatandaşlardan kapıları mutlaka kilitlemesini, tanımadıkları kişilere kapıyı açmamalarını, hırsızlık konularına karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli şahısları polise bildirmeleri istedi.

Kaynak: AA