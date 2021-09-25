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Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık bilgilendirmesi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 ihbar hattının etkin kullanımı hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 ihbar hattının etkin kullanımı hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelimizce; 24 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu 'Futsal 1. Lig Futbol Turnuvası' için ilimizde bulunan 110 kişilik sporcu, antrenör ve hakem heyeti için düzenlenen "Akdamar Adası'na Kültür Gezisi" programı kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsleriyle ulaşımları sağlanmış olup, yolculuk esnasında telefonla dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 ihbar hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır" denildi. - VAN

Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık bilgilendirmesi

Polisten vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık bilgilendirmesi

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