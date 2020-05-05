Polisten vatandaşa "KOVİD-19 dolandırıcılığı" uyarısı
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Polisten vatandaşa "KOVİD-19 dolandırıcılığı" uyarısı

Polisten vatandaşa 'KOVİD-19 dolandırıcılığı' uyarısı
05.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:26

fon dolandırıcılığı ile gerekse vatandaşın ev ve iş yerlerine giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkat tavsiye etti.

fon dolandırıcılığı ile gerekse vatandaşın ev ve iş yerlerine giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkat tavsiye etti.

Polis, her gün olduğu gibi dün de Zeytinburnu, Ümraniye ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirip, bu ilçelerde yaşayan vatandaşlara "Korona virüse karşı 14 kural" hakkında da bilgi aktardı.

Telefon dolandırıcıları, son günlerde korona virüsü salgını üzerinden vurgun yapmaya başlamıştı. İstanbul'da bu yöndeki şikayetler üzerine polis esnafları dolaşarak, gerek ikamet gerekse de iş yerlerini dolandırmaya çalışanlara karşı uyarılarını sürdürdü.

(İHA)

Polisten vatandaşa 'KOVİD-19 dolandırıcılığı' uyarısı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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