Polisten vatandaşa klipli 'evde kal' çağrısı Polisten vatandaşa klipli 'evde kal' çağrısı Polis bir taraftan kliple evde kal çağrısı yapıyor diğer taraftan da tedbirlere riayet edilip edilmediğini denetliyor Gaziantep'te polisler bir taraftan hazırladıkları kliple ile vatandaşa 'evde kal' çağrısı yaparken, diğer taraftan ise korona virüs...

Polisten vatandaşa klipli 'evde kal' çağrısı

Polis bir taraftan kliple evde kal çağrısı yapıyor diğer taraftan da tedbirlere riayet edilip edilmediğini denetliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te polisler bir taraftan hazırladıkları kliple ile vatandaşa 'evde kal' çağrısı yaparken, diğer taraftan ise korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilip edilmediğini sıkı bir şekilde denetliyor.

Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis ekipleri, hazırladıkları klip ile sosyal medyadan vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuyor. Vatandaşları ikaz çalışmalarının da yer aldığı klipte polisler ellerindeki kartonlara yazdıkları "Biz sizin için dışarıdayız, siz de herkes için evde kalın" mesajını da gösteriyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı diğer şube ve polis merkezi ekipleri de yaşanan zorlu süreç nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlerini arttırdı.

Denetimler sıklaştı

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kent merkezinde 5 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 13 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. Uygulamalarda 22 aranan şahıs yakalanırken, 34 şahsa ise kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 42 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız silah ile 35 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet tarihi sikke, 2 adet çalıntı motosiklet, 6 adet bilgisayar parçası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 2 adet suça konu cep telefonu, 1 adet kumar makinesi ve 7 adet kesici alet ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Fırsatçılara karşı vatandaş uyarıldı

İl merkezinde Toplum Destekli Polislik ekiplerince, korona virüs salgınını fırsat bilerek telefonla veya evlere giderek kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanmamaları konusunda vatandaşlar uyarılarak broşürler dağıtıldı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar uyarılıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce, korona virüs salgını ile ilgili kent genelinde alınan tedbirlerin sürekliliğine ilişkin TDP ekiplerince gün boyu araç ve devriye hizmeti yapılarak 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkmamaları hususunda anonslar eşliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Kurallara uymayan sürülere yönelik çalışmalar

Trafik ekiplerince il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 250 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 13 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 214 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 61 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 1 sürücüye dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 3 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 1 araç sürücüsüne abartı egzoz araç kullanmaktan, 92 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 386 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik il merkezinde yapılan trafik kontrollerinde de 545 araç kontrol edilerek, 6 sürücüye fazla yolcu taşımaktan, 5 sürücüye ise trafik kanununun çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Dilencilik, satıcılık yapan ve cam silen çocuklara yönelik uygulama

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda yapılan denetimlerde, kovid-19 ile ilgili alınan kısıtlama tedbirlerine rağmen kendilerini ve vatandaşları zor durumda bırakarak dilenen, çalışan 2 çocuk hakkında tutanak tutularak işlem yapıldı. Yine ekipler tarafından 17 internet kafe, 3 oyun kafe, 4 şans oyunu bayi, 4 ganyan bayi, 10 park, 5 nargile kafe, 2 kafe, 19 büfe, market, tekel bayi denetlendi. Denetlemelerde Genel Bilgi Taraması yapılan 47 kişiden birinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek işlem yapıldı.

Kaynak: İHA