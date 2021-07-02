Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
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Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi

Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA' projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA' projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın, Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlileri tarafından katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında seminer verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan uzman ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yolları anlattı. - MUŞ

Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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