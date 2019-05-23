Polisten Uyuşturucu Satıcılarına Suç Üstü

Gaziantep'te bir evin önünde uyuşturucu pazarlığı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yapılan baskında 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil Narkotim ekipleri Mithatpaşa Mahallesinde durumundan şüphe duyulan M.K. isimli şahsın ikametinin önüne baskın yapıldı. Bu sırada M.K isimli şahsın E.G. ve A.A. isimli şahıslarla uyuşturucu pazarlığı yaptığı belirlendi. Yapılan çalışma sonucu şahısların üçü de kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerden M.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet, 8,20 gram eroin ve bir miktar metafetamin uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 445 TL banknot para ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA