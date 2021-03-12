Polisten uyuşturucu baskını; 2 gözaltı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekipleri takibe aldıkları 2 şüphelinin evine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik harekete geçti. T.D. (26) isimli kadın ile K.İ.A. (22) isimli erkeği takibe alan ekipler, şüphelilerin evine baskın düzenledi. Şüphelilerin üzerleri ile evde 10.20 gram metanfetamin ve bonzai ile hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, çok miktarda cep telefonu ve uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan alumünyum folyolar ele geçirildi. T.D. ve K.İ.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY