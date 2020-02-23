Polisten turistlere gülümseten anons

23.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:02

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine yoldan geçen sivil polis ekibinin trafiği durdurarak yardım etmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

Yeşilırmak kenarında bir elinde kılıç, diğerinde cep telefonu ile özçekim yapan şehzade heykeli önünde fotoğraf çekinmek isteyen turist kafilesi araçların geçişini tamamlamasını beklemeye başladı.

O anda yoldan geçen sivil trafik aracındaki polisler, turistlerin fotoğraf çektirmek için trafiğin durmasını beklediğini fark ederek trafiği durdu ve "Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum" şeklinde anons geçti.

Polis ekibinin bu davranışı turistlerden alkış alırken, orada bulunan vatandaşlarında yüzünü gülümsetti.

Kaynak: AA