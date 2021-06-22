Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu
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Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon, Giresun ve Rize illerinde yapılan eş zamanlı sahte alkol operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Trabzon, Giresun ve Rize illerinde yapılan eş zamanlı sahte alkol operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Trabzon, Giresun ve Rize illerinde sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçilirken, operasyona Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adı verildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, toplam 559 şişe (526,2 litre) sahte alkol, 15 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde sahte votka, 217 adet 1 litrelik boş cam şişe, 30 litre etil alkol, 127 adet bilyeli cam şişe kapağı, 463 adet cam şişeler için yapışkanlı etiket, 70 kilogram açık tütün, 250 kutu (50 bin adet) boş makaron ele geçirdi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda G.B., Ş.K., Ö.T., T.Ö., ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüğü yapılan sahte alkol operasyon ile ilgili görüntüleri sosyal medyada "Plan yapmayın plan. Plan tutmaz Karadeniz'de" ifadeleriyle paylaştı. - TRABZON

Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu
Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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