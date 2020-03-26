Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü
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İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü

Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü Korona virüs salgınına karşı toplu taşımalardaki sosyal mesafe polis tarafından denetlendi.

26.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:19
Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü

Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı toplu taşımalardaki sosyal mesafe polis tarafından denetlendi.

Küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'da denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına karşı yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da otobüs ve minibüs gibi halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yer alan yolcuların sosyal mesafeleri, polis tarafından denetlendi.

Büyük risk oluşturan toplu taşımalarda önlemleri arttırılırken, polisler, durdurdukları taşıtlara girerek vatandaşları uyardı. Sürücülere koltuk sayısının yarısı kadar yolcu almaları gerektiğini hatırlatan polis, yolculara da çapraz oturmaları gerektiğini hatırlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce yapılan denetimlerde vatandaşlardan, taşıtlara fazla yolcu alan sürücüleri 155 Polis İmdat hattına şikayet etmeleri istendi.

Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü

Kaynak: İHA

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Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü

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