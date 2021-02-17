Polisten Tokat-Sivas kara yolunda bekletilen çekici ve tır sürücülerine çay ve simit ikramı

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle bekletilen çekici ve tır sürücülerine polis, çay ve simit ikramına bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi çıkışındaki benzin istasyonunda bekletilen çekici ve tır sürücülerine, "Bir simit bir çay biraz mola" adı verilen etkinlik kapsamında çay ve simit ikram etti.

Polis ekipleri, sürücülere Tokat-Sivas kara yolunun durumu hakkında da bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gazetecilere, sürücüleri kar yağışı nedeniyle zorunlu olarak beklettiklerini söyledi.

Tokat-Sivas kara yolunda tipi ve karın etkili olduğunu anlatan Topaloğlu, "Karayolları ekiplerimiz cansiparane çalışıyor. Yolu açmaya çalışıyoruz. Burada dururken de kendilerini bir nebze rahatlatmak için simit ve çay ikram ediyoruz. Hem kendileri dinlenmiş oluyor hem de arkadaşlarımızla vatandaşlarımız arasında duygusal bağ oluşuyor. Uygulama güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

Sürücüler de polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu